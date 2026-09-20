Χασίμ Θάτσι: Ο πρώην πρωθυπουργός του Κοσόβου, η καταδίκη σε 25 χρόνια φυλάκιση και τα βασανιστήρια

Από την ηγετική του θέση στον UCK στην πρωθυπουργία και την προεδρία του Κοσόβου, ο Χασίμ Θάτσι βρέθηκε στο εδώλιο της Χάγης και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 25 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου, σε μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κόσοβο και την Αλβανία

Ποιος είναι ο Χασίμ Θάτσι; - Από την ηγεσία του UCK στην πρωθυπουργία και την προεδρία του Κοσόβου - Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε, η ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα και οι αντιδράσεις σε Κόσοβο και Αλβανία - Η έκθεση του Ελβετού Ντικ Μάρτι το 2010 που άνοιξε τον δρόμο για τη δίκη του Θάτσι.

Ανάμεσα στα πολλά γεγονότα των τελευταίων ημερών υπήρξε και ένα στο οποίο μοιάζει σαν να μην δόθηκε η δέουσα σημασία. Πρόκειται για την καταδίκη, σε 25 χρόνια φυλάκιση του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, για τη δράση του ως αρχηγός του UCK (Ουτσεκά), από τα Ειδικά Δικαστήρια του Κοσόβου στη Χάγη. Η καταδίκη του είναι πρωτόδικη. Ο Θάτσι έχει να αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες. Όπως ήταν αναμενόμενο η καταδίκη του θεωρούμενου "εθνικού ήρωα" του Κοσόβου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο στη χώρα του, όσο και στην Αλβανία.

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