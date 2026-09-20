Γιατί ο χρόνος τα Σαββατοκύριακα δεν μας είναι πλέον αρκετός, σύμφωνα με ψυχολόγο

Κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες μας στερούν τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να ανακάμψουμε στο τέλος της εβδομάδας

Το πρωί της Δευτέρας μία σκέψη πιθανόν να περνά από το μυαλό σου: Πώς πέρασε τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο. Είναι αλήθεια πως για τους περισσότερους από εμάς, αυτές οι 48 ώρες περνούν χωρίς να το καταλάβουμε. Από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι και την Κυριακή, απλά μοιάζει ο χρόνος να μην είναι αρκετός στις μέρες μας. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να χωρέσουν - από την αναπλήρωση του χαμένου ύπνου και τον χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους μέχρι τις εξωτερικές δουλειές που δεν προλαβαίνουμε τις καθημερινές.

Αν λοιπόν δεν έχεις αρκετό χρόνο για να τα κάνεις όλα, δεν είσαι μόνος. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ίδια απογοήτευση μαζί σου κάθε Κυριακή βράδυ. Ουσιαστικά, τα Σαββατοκύριακα απλώς δεν μοιάζουν πια με Σαββατοκύριακα. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό, να σε αποθαρρύνει και να σε εξαντλεί.

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