Πώς να μοιράζεις την πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα

Η σωστή κατανομή στα γεύματα μπορεί να έχει σημασία για τη μυϊκή μάζα, την αποκατάσταση και την καλύτερη κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σας σε πρωτεΐνη.

Η ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνετε καθημερινά είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μόνο που μετρά. Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η πρωτεΐνη στα γεύματα της ημέρας φαίνεται επίσης να επηρεάζει τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τρία έως τέσσερα γεύματα με επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από μια διατροφή στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας πρωτεΐνης καταναλώνεται σε ένα μόνο γεύμα, ακόμη και όταν η συνολική ημερήσια πρόσληψη είναι ίδια.

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