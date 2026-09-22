5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

Το τι κάνετε μετά το βραδινό γεύμα επηρεάζει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Οι συνήθειες που υιοθετείτε μετά το βραδινό γεύμα μπορούν να υποστηρίξουν πιο υγιή επίπεδα χοληστερόλης, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό» βραδινό κόλπο, που να μειώνει τη χοληστερόλη μέσα σε μία νύχτα.

Ένας σύντομος περίπατος, πιο έξυπνες επιλογές σνακ και λίγος προγραμματισμός μπορούν να σας βοηθήσουν να χτίσετε τις καθημερινές συνήθειες, που είναι καθοριστικές για την υγεία της καρδιάς σας.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr