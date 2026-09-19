Οδηγούν 5 Lamborghini με 27 χλμ./ώρα και καταλήγουν να χάνουν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους (vid)

Η αστυνομία σταματά έξι πανάκριβα αυτοκίνητα μετά από επικίνδυνους ελιγμούς και καταγγελίες άλλων οδηγών.

Πέντε Lamborghini Huracán και μία Mercedes G-Class κατασχέθηκαν από τη βρετανική αστυνομία μετά από μια επικίνδυνη νυχτερινή «κούρσα» σε δρόμους κοντά στο Μάντσεστερ. Τα 6 αυτοκίνητα φέρονται να κινούνταν ως ομάδα, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν απότομους ελιγμούς, επιταχύνσεις και... ντριφταρίσματα.

Το παράδοξο είναι ότι, παρότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να ξεπεράσουν τα 300 χλμ./ώρα, οι οδηγοί σε κάποια σημεία έκοβαν απότομα ταχύτητα και έφταναν να κινούνται μόλις με 27 χλμ./ώρα. Η συμπεριφορά τους προκάλεσε καταγγελίες από άλλους οδηγούς και η αστυνομία άρχισε να τους αναζητά.

Από την άσφαλτο στην κατάσχεση

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν τους δύο πρώτους οδηγούς στην έξοδο ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Οι υπόλοιποι συνέχισαν προς το Rochdale, όμως εκεί ολοκληρώθηκε η προσπάθειά τους να απομακρυνθούν. Η αστυνομία εντόπισε και ακινητοποίησε και τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα.

Συνολικά, λοιπόν, έξι αυτοκίνητα βρέθηκαν κατασχεμένα. Η υπόθεση, όμως, δεν τελειώνει με την κατάσχεση. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο επτά ημερών για να τακτοποιήσουν την κατάσταση. Αν δεν το κάνουν, τα αυτοκίνητα ενδέχεται να πουληθούν ή ακόμη και να καταστραφούν.

Το ενδεχόμενο φαντάζει παράταιρο δεδομένου ότι πρόκειται για supercars με ισχυρούς κινητήρες και τελικές ταχύτητες που, ανάλογα με την έκδοση, ξεπερνούν τα 300 χλμ./ώρα. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στις επιδόσεις τους, αλλά στο τι μπορεί να συμβεί στα ίδια τα αυτοκίνητα.

Η αστυνομία του Greater Manchester χαρακτήρισε την υπόθεση προειδοποίηση για όσους αντιμετωπίζουν τους δημόσιους δρόμους σαν πίστα.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Danny Kabal δήλωσε ότι όσοι θεωρούν αποδεκτό να χρησιμοποιούν τους δρόμους σαν πίστα αγώνων θα πρέπει να εκλάβουν «ως προειδοποίηση» την συγκεκριμένη υπόθεση.

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