«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες
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Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Κλιμακώνονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο και μάλιστα με δύο υπερπτήσεις οπλισμένων μαχητικών της αυτή τη φορά πάνω από τη Ζουράφα και τη Ρω, μια μέρα μετά την αναφορά του πρωθυπουργού στη συνέντευξη στην ΕΡΤ ότι «αγριεύει η θάλασσα στο Αιγαίο».
Η νέα αυτή πρόκληση έρχεται μάλιστα και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο ακριτικό φυλάκιο της Ρω.
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