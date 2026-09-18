Εφιαλτικός μήνας του μέλιτος: Νεόνυμφη τυλίγεται στις φλόγες στη διάρκεια μπάρμπεκιου

Δραματικά πλάνα της γυναίκας να παίρνει φωτιά και τον σύζυγό της να προσπαθεί να τη σβήσει

Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται μία νεόνυμφη στην Ινδία, όταν το μπάρμπεκιου στο σπίτι που νοίκιασαν για το ταξίδι του μέλιτος, άρπαξε φωτιά, τυλίγοντας στις φλόγες τη γυναίκα αφήνοντάς την με σοβαρά εγκαύματα.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου στο Sittong Aura Homestay, όπου ο Σουβίκ Ντας και η σύζυγός του Νικίτα Σάχα είχαν κάνει κράτηση για διαμονή μέσω Διαδικτύου.

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