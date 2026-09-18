Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Η χώρα επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια να επικρατούν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το βόρειο τμήμα της Ελλάδας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ωστόσο, θα παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας σε μη αστικοποιημένες περιοχές, με δροσιά ή και ψύχρα.

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