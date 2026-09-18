Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ιαπωνία έχει 100.000 κατοίκους πάνω από 100 χρονών: Το εντυπωσιακό στοιχείο με τις γυναίκες
Σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι τη στιγμή που διαβάζεις αυτό το άρθρο, σκέψου να ζεις έναν αιώνα ζωής και κάτι παραπάνω. Απίθανο; Ναι, αλλά όχι ανέφικτο. Αν μια είδηση θα μπορούσε σίγουρα να συγκαταλεχθεί στα ευχάριστα νέα των τελευταίων ημερών, είναι αυτή: στην Ιαπωνία περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι είναι πάνω από 100 ετών. Και η πλειονότητα αυτών είναι γυναίκες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιαπωνικού υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τον Σεπτέμβριο του 2026 ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 100 ετών και άνω έφτασε τους 107.677, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας το όριο των 100.000. Πρόκειται για πολύ σημαντική αύξηση, αν αναλογιστείς πως το 2025 οι αιωνόβιοι στην Ιαπωνία ανέρχονταν σε 99.763 κατοίκους.
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