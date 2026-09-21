Γιατί το «συγγνώμη» δεν αρκεί πάντα: Τα 3 λάθη των γονιών απέναντι στα ενήλικα παιδιά τους

Τρεις συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους οι γονείς ζητούν συγγνώμη από τα ενήλικα παιδιά τους, αλλά τελικά κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα.

«Του έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά τίποτα δεν αλλάζει». Αυτή είναι μια φράση που ακούγεται συχνά σε συζητήσεις με γονείς οι οποίοι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τα ενήλικα παιδιά τους. Πολλοί από αυτούς αναγνωρίζουν τα λάθη τους: παραδέχονται ότι υπήρξαν υπερβολικά αυστηροί, ελεγκτικοί ή, αντίθετα, υπερβολικά ανεκτικοί. Άλλοι αναλογίζονται ότι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως το άγχος των παιδιών τους ή ότι δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή σε ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η ΔΕΠΥ ή οι μαθησιακές δυσκολίες.

Υπάρχουν, επίσης, γονείς που αναγνωρίζουν πως το διαζύγιό τους άφησε πληγές στα παιδιά τους. Κι όμως, παρά τις επανειλημμένες συγγνώμες, η σχέση με το ενήλικο παιδί τους δεν βελτιώνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η κατάσταση μοιάζει να επιδεινώνεται.

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