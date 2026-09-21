Νέα μελέτη για φαγητά που τρώμε καθημερινά και ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση: Ποια πρόσθετα πρέπει να αποφεύγουμε;

Οκτώ πρόσθετα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ότι την προκαλούν άμεσα.

Σε νέα έρευνα που εξετάζει την σχέση ορισμένων συστατικών με την καρδιαγγειακή πίεση, αναφέρει πως οκτώ κοινά πρόσθετα τροφίμων συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία στα πλαίσια του προγράμματος "NutriNet-Santé", και συμμετείχαν 112.395 εθελοντές, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά όλα τα τρόφιμα και τα ποτά που κατανάλωναν.

Τα πρόσθετα που εξετάστηκαν

Οι ερευνητές εντόπισαν σύνδεση με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης για τα εξής:

Σορβικό κάλιο (E202)

Μεταδιθειώδες κάλιο (E224)

Νιτρώδες νάτριο (E250)

Ασκορβικό οξύ (E300)

Ασκορβικό νάτριο (E301)

Ερυθορβικό νάτριο (E316)

Κιτρικό οξύ (E330)

Εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392)

Πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφίμων, ωστόσο οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, επομένως τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα πρόσθετα προκαλούν υπέρταση ή καρδιαγγειακά προβλήματα. Η ερευνητική ομάδα σημειώνει ακόμη ότι προηγούμενες πειραματικές μελέτες έχουν δείξει πως ορισμένα συντηρητικά ενδέχεται να επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία, μεταξύ άλλων μέσω οξειδωτικού στρες ή επιδράσεων στη λειτουργία του παγκρέατος.

Οι ερευνητές πάντως, ζητούν περαιτέρω αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών των συγκεκριμένων πρόσθετων από αρμόδιους φορείς, όπως η EFSA στην Ευρώπη και η FDA στις ΗΠΑ. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία, υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες συστάσεις για μεγαλύτερη κατανάλωση μη ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων και περιορισμό των περιττών πρόσθετων.

Πως μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα πρόσθετα

Δεν περιέχουν όλα τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω αυτά τα πρόσθετα, αλλά πρόκειται για προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται κάποιες φορές. Θα πρέπει να ελέγχετε τη συσκευασία για να επιβεβαιώνετε την παρουσία τους σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που αγοράζετε.

Σορβικό κάλιο (E202): Τυρί, γιαούρτι, κέικ και αρτοσκευάσματα, μαργαρίνη, μαρμελάδες, σάλτσες, αποξηραμένα φρούτα, ροφήματα φρούτων και κρασί.

(E202): Τυρί, γιαούρτι, κέικ και αρτοσκευάσματα, μαργαρίνη, μαρμελάδες, σάλτσες, αποξηραμένα φρούτα, ροφήματα φρούτων και κρασί. Μεταδιθειώδες κάλιο (E224): Κρασί, μηλίτης και μπύρα, αποξηραμένα φρούτα, εμφιαλωμένος χυμός λεμονιού/λάιμ, χυμοί φρούτων, γαρίδες, επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας, τουρσιά και σάλτσες.

(E224): Κρασί, μηλίτης και μπύρα, αποξηραμένα φρούτα, εμφιαλωμένος χυμός λεμονιού/λάιμ, χυμοί φρούτων, γαρίδες, επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας, τουρσιά και σάλτσες. Νιτρώδες νάτριο (E250): Μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικα, σαλάμι, χοτ ντογκ και άλλα αλλαντικά ή επεξεργασμένα κρέατα.

(E250): Μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικα, σαλάμι, χοτ ντογκ και άλλα αλλαντικά ή επεξεργασμένα κρέατα. Ασκορβικό οξύ (E300): Ψωμί και αρτοσκευάσματα, δημητριακά πρωινού, ροφήματα φρούτων, αναψυκτικά, επεξεργασμένο κρέας, κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.

(E300): Ψωμί και αρτοσκευάσματα, δημητριακά πρωινού, ροφήματα φρούτων, αναψυκτικά, επεξεργασμένο κρέας, κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά. Ασκορβικό νάτριο (E301): Ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα και άλλα επεξεργασμένα κρέατα· περιστασιακά χρησιμοποιείται επίσης σε ψωμί, ροφήματα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα.

(E301): Ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα και άλλα επεξεργασμένα κρέατα· περιστασιακά χρησιμοποιείται επίσης σε ψωμί, ροφήματα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Ερυθορβικό νάτριο (E316): Κυρίως σε επεξεργασμένα και παστά/διατηρημένα κρέατα, όπως λουκάνικα, ζαμπόν, μπέικον, χοτ ντογκ και αλλαντικά.

(E316): Κυρίως σε επεξεργασμένα και παστά/διατηρημένα κρέατα, όπως λουκάνικα, ζαμπόν, μπέικον, χοτ ντογκ και αλλαντικά. Κιτρικό οξύ (E330): Ανθρακούχα αναψυκτικά, γλυκά, μαρμελάδες, επιδόρπια, σάλτσες, κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και έτοιμα γεύματα.

(E330): Ανθρακούχα αναψυκτικά, γλυκά, μαρμελάδες, επιδόρπια, σάλτσες, κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και έτοιμα γεύματα. Εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392): Μαγειρικά έλαια, μαργαρίνη, προϊόντα κρέατος, σάλτσες, ντρέσινγκ, πατατάκια και σνακ, προϊόντα αρτοποιίας και ορισμένα έτοιμα γεύματα.

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