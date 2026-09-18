Μαργαρίτα Παπανδρέου: Μια ηρωική ζωή στο παρασκήνιο

H ένδοξη ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ο μεγάλος έρωτας με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι αγώνες κόντρα στη Δικτατορία, το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής σχέσης, η ΕΓΕ.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών. Έζησε παραπάνω από έναν αιώνα και μέσα σε 103 χρόνια πρόλαβε να δει πρόσωπα, ιστορίες, συγκρούσεις και τομές μέσα στην ελληνική κοινωνία που μοιάζουν με υλικό από 50 ζωές μαζί.

Τα σκάνδαλα που αφορούσαν την ερωτική ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου την «λέρωσαν» για λίγο και την ανάγκασαν να απαντά σε «κίτρινες» ερωτήσεις που ποτέ δεν περίμενε πώς θα ακούσει. Η ίδια έμεινε προσηλωμένη στο έργο της. Αξίζει να θυμηθούμε ξανά τη ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

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