Ε-13, Αγγελάκας και Τόλης Βοσκόπουλος: O μουσικός Παύλος Φύσσας

Ο Παύλος Φύσσας ως ράπερ Killah P στα λίγα χρόνια που πρόλαβε να κάνει μουσική, μας χάρισε σπουδαία μουσικά κομμάτια.

O Παύλος Φύσσας πέρασε στην αθανασία πριν από 13 χρόνια, όταν δολοφονήθηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής. Πλήρωσε την ελευθερία της έκφρασης του, τις ανθρωπιστικές ιδέες που ενέπνεε η τέχνη του, με τη ζωή του.

Ο Παύλος Φύσσας υπήρξε ως ράπερ με το ψευδώνυμο Killah P («Αυτός που σκοτώνει το παρελθόν») και πρόλαβε να μας χαρίσει πολλές και ξεχωριστές μουσικές δημιουργίες. Παρακάτω θυμόμαστε αρκετές από αυτές.

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