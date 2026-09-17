Ο Μάνος Λοΐζος, ο «γέρο – νέγρο Τζιμ» και μία συναυλία που θα γινόταν «μεθαύριο» αλλά δεν έγινε ποτέ.

Πίσω στο μακρινό 1966, οι νεαροί Μάνος Λοΐζος και Γιάννης Νεγρεπόντης έγραψαν τα «Νέγρικα». Ήταν ένα μουσικό έργο που έμοιαζε με κεραυνό εν αιθρία, που ξέφευγε από τα (ελληνικά) μουσικά δεδομένα της εποχής.

Με ηλεκτρικά όργανα, ρυθμούς μπλουζ «μπερδεμένους» με ροκ στοιχεία και στίχους που μιλούσαν για τον ρατσισμό, τον πόλεμο και την κοινωνική αδικία.

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