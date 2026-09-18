10 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου δεν σου κάνει πια καλό

Πώς να αναγνωρίσεις τα red flags στη σχέση σου και να βρεις τη δύναμη να βάλεις τον εαυτό σου σε προτεραιότητα.

Δεν είναι πάντα εύκολο να παραδεχτούμε στον εαυτό μας, ότι μια σχέση έχει φτάσει στο τέλος της ή ότι απλώς έχει αρχίσει να μας φθείρει. Όταν είμαστε συναισθηματικά μπλεγμένοι, τα όρια συχνά θολώνουν και η καθημερινότητα μας παρασύρει σε έναν κύκλο δικαιολογιών. Προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα πιο θετικά, ελπίζουμε ότι πρόκειται απλώς για μια «φάση» και επενδύουμε διπλάσιο χρόνο και ενέργεια για να σώσουμε κάτι που αργοπεθαίνει.

Συνήθως είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσεις τα τοξικά μοτίβα στη σχέση μιας φίλης σου παρά στη δική σου, όπου οι αλλαγές συμβαίνουν σταδιακά και σε γεμίζουν αμφιβολίες. Και αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη παγίδα. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι μια υγιής σχέση οφείλει να προσθέτει φως στη ζωή σου και όχι να στο στερεί.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr