Συγκινεί ο Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Θα ξανανταμώσουμε και θα ξαναχορέψουμε» - Η φωτογραφία από το 2004

Με μια κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη το 2004 τον αποχαιρέτησε ο παλιός του φίλος Γιώργος Χρανιώτης.

Με μια κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη το 2004 τον αποχαιρέτησε ο παλιός του φίλος Γιώργος Χρανιώτης κάνοντας αναφορά σε στιγμές από τα νιάτα τους που τους ένωναν.



Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Χρανιώτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr