Συγκινεί ο Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Θα ξανανταμώσουμε και θα ξαναχορέψουμε» - Η φωτογραφία από το 2004
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Με μια κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη το 2004 τον αποχαιρέτησε ο παλιός του φίλος Γιώργος Χρανιώτης.
Με μια κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη το 2004 τον αποχαιρέτησε ο παλιός του φίλος Γιώργος Χρανιώτης κάνοντας αναφορά σε στιγμές από τα νιάτα τους που τους ένωναν.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Χρανιώτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
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