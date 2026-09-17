Στεφανία Γουλιώτη: «Πλέον βγαίνω από την ψυχοθεραπεία κουρέλι από το κλάμα»

Η Στεφανία Γουλιώτη εξομολογήθηκε πως κάθε φορά που τελειώνει τη συνεδρία της στον ψυχολόγο γυρνάει κλαίγοντας, γιατί πλέον στοχεύει σε όσα την πονάνε.

Για την ψυχοθεραπεία που κάνει τα τελευταία χρόνια μίλησε η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τονίζοντας πως πλέον αγγίζει τα κομμάτια που την πονούν περισσότερο.

«Οι άνθρωποι χτυπάμε πόρτες αναλόγως με το ποια θα μας ανοίξει για μπούμε εκει που θέλουμε να βρούμε το κέντρο μας. Μπορεί να ακούσεις κάποιον να κάνει θεραπείες με βεντάλιες. Θα πας να το δοκιμάσεις και θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα να πας ώστε να βρεις το κέντρο σου. Δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό. Τώρα αυτό θα είναι θεραπεία με βεντάλιες, θα είναι με τσάκρα... Εγώ πιστεύω στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει», είπε αρχικά η ηθοποιός.

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