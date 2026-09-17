Η Ριάνα ξέρει να γίνεται viral: Πόζαρε (ξανά) με εσώρουχα και πήρε 2,5 εκατ. likes

Η Ριάνα σε μία νέα αποκαλυπτική ανάρτηση, αφήνοντας λίγα στη φαντασία/

Αν υπάρχει μία γυναίκα που ξέρει να μετατρέπει ένα lingerie κομμάτι σε fashion statement, αυτή είναι σίγουρα η Ριάνα. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το στιλ της, να αφήσει στην άκρη τους «κανόνες» του ντυσίματος και να φορέσει ακριβώς αυτό που θέλει. Και η τελευταία της εμφάνιση στο Instagram είναι ακόμη μία απόδειξη.

Η Ριάνα μοιράστηκε με τους followers της μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει φορώντας έναν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό μαύρο κορσέ από δαντέλα. Το διάφανο ύφασμα και το βαθύ ντεκολτέ αφήνουν μεγάλο μέρος του σώματός της ακάλυπτο, ενώ το σχέδιο παραπέμπει περισσότερο σε lingerie παρά σε ένα κλασικό top.

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