Το νέο σποτ του Ημιμαραθώνιου Κρήτης κλέβει ξανά την παράσταση

Οι διοργανωτές του Διεθνή Ημιμαραθώνιου Κρήτης παρουσίασαν το βίντεο του επετειακού αγώνα των 10 ετών, που θα γίνει στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου στις 5 Οκτωβρίου.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια ζωής και οι προετοιμασίες κορυφώνονται στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Ο επετειακός αγώνας έχει οριστεί για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με διοργανωτή τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αθλη.Σ.Υ Αρκαλοχωρίου, υπό την Αιγίδα του Ε.Ο.Τ.

Οι διοργανωτές στην πορεία των ετών έχει πρωτοτυπήσει, δημιουργώντας κάθε χρόνο κι ένα ξεχωριστό βίντεο, για παράδειγμα το 2023 πρωταγωνιστής σε αυτό ήταν ο Πάτρικ Ογκουνσότο.

Για τον φετεινό επετειακό αγώνα οι διοργανωτές παρουσίασαν το νέο βίντεο του Διεθνή Ημιμαραθωνίου Κρήτης, που κλέβει και πάλι τις εντυπώσεις.