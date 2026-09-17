Σκληρό βίντεο: Βάζουν άστεγους στην Ισπανία να παλέψουν μέχρι θανάτου με έπαθλο... δόση ναρκωτικών
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Οι Αρχές ερευνούν τους διοργανωτές των βίαιων αγώνων που φέρεται να γίνονται καθημερινά στη Γρανάδα
Ένας άστεγος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Ισπανία, μετά τη συμμετοχή του σε έναν βίαιο αγώνα δρόμου, σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση που ερευνούν πλέον οι Αρχές ως ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ideal, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γρανάδας μετά τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και νοσηλεύτηκε σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου, προτού τελικά καταλήξει.
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