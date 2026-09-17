Δεν αντέχεις το small talk; 12 τρόποι να κλείσεις μια κουβέντα χωρίς να φανείς αγενής

Κι όμως, μπορείς να βάλεις τελεία σε μια αμήχανη συζήτηση των λίγων λεπτών, χωρίς να φανείς αγενής ή υπερόπτης.

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, που μπορεί να πιάσει κουβέντα με οποιονδήποτε, οπουδήποτε και για οτιδήποτε. Από την άλλη, είναι και εκείνοι που, μετά από πέντε λεπτά συζήτησης για τον καιρό, την κίνηση ή το «τι κάνει η δουλειά», ψάχνουν διακριτικά την πλησιέστερη έξοδο.

Το small talk δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι ένας τρόπος να σπάσει ο πάγος, να δημιουργηθεί μια πρώτη επαφή και να διατηρηθούν κάποιες καλές κοινωνικές σχέσεις. Όμως, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για ατελείωτες, επιφανειακές συζητήσεις. Κάποιοι προτιμούν τις ουσιαστικές κουβέντες και, κυρίως, ξέρουν πότε μια συζήτηση έχει κάνει τον κύκλο της και είναι ώρα να αποχωρήσουν.

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