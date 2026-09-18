«Venceremos Live»: Οι Villagers of Ioannina City στον Λυκαβηττό

Οι Villagers of Ioannina City παρουσιάζουν ζωντανά το νέο τους άλμπουμ «Venceremos» την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, οι Villagers of Ioannina City παρουσιάζουν ζωντανά το νέο τους album, «Venceremos», στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, δύο χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα.

Το «Venceremos», που κυκλοφορεί λίγες ημέρες νωρίτερα, μιλά για έναν κόσμο χτισμένο πάνω στον φόβο, την ψευδαίσθηση και τον έλεγχο, αλλά και για εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν, αναζητώντας ξανά ελευθερία, αλήθεια και νόημα μέσα στα συντρίμμια.

«The quest is one, its name is Freedom.»

Με τον χαρακτηριστικό ήχο τους, που ενώνει το heavy rock και την ψυχεδέλεια με την ελληνική παράδοση, οι VIC έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out live σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αντί να ακολουθούν τάσεις, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο και την ταυτότητά τους, παρουσιάζοντας το πιο φιλόδοξο και πολυδιάστατο υλικό της μέχρι τώρα πορείας τους.

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