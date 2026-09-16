Τελικά υπάρχει «κβαντική ιατρική»; Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών απαντά στο Reader

Οι ανακοινώσεις επιστημόνων αναφορικά με το αν υφίσταται ο όρος «κβαντική ιατρική» με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη και η τοποθέτηση του Νίκου Παπαδημητρίου στο Reader.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τους δύο γιατρούς στην κλινική όπου ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάμεσα τους, και το πτυχίο της Ιωάννας Γάκα, από ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού με τον τίτλο της «Κβαντικής Ιατρικής».

Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την έννοια του ίδιου του «κβαντικού», ένας απλός ορισμός που δίδεται αναφέρει ότι σημαίνει ότι η ενέργεια ή η ύλη δεν ρέει συνεχόμενα «σαν νερό», αλλά έρχεται σε μικρά, συγκεκριμένα «πακέτα» που ονομάζονται κβάντα.

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