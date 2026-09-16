«Platforms Project 2026»: Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης

Το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στο διάστημα 17-20 Σεπτεμβρίου, φιλοξενεί το Independent Art Fair «Platforms Project 2026».

Η ζωή μας όλη ένα τσιγάρο και μια πινελιά στον καμβά, μια εγκατάσταση πάνω και δίπλα σε έναν λευκό τοίχο, ένα πορτρέτο από «άχρηστα» βιομηχανικά υλικά και μια φωτογραφία που κάποτε ήταν κάτι, τώρα είναι κάποιος κι στο μέλλον θα γίνει αυτό που κάποτε ήταν. Η ζωή μας είναι διαδρομές, σουγιαδιές, εικόνες, λόγια και πάλι εικόνες. Είναι η ανάγκη του συναισθήματος να συνομιλήσει με τα άλλα συναισθήματα, με τις άλλες γλώσσες των ανθρώπων, με τις αγωνίες, τις αόρατες δυνάμεις και τις ομορφιές των συμπολιτών, των συνοδοιπόρων, των γνωστών, των «αγνώστων». Η ζωή μας όλη είναι ένας άτυπος, ουσιαστικός ορατός, αφανής, καλλιτεχνικός διάλογος.

Στον χώρο που κάποτε στέγαζε τους καπνεμπόρους, τις αποθήκες τους, αυτούς δηλαδή που φρόντιζαν το καπνικό προϊόν, το σιγαρέτο, αυτό που κάνει κακό και καλό μαζί, σε αυτόν θα φιλοξενηθεί, από τις 17 έως 20 Σεπτεμβρίου, το «Platforms Project 2026», ο καλλιτεχνικός διάλογος που περιλαμβάνει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες και ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα με 57 performances, θεματικές ομιλίες και ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, workshops, οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύγχρονης τέχνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη [σ.σ με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας].

Θα περάσετε καλά

Το «Platforms Project 2026» θα σας κάνει να περάσετε καλά, εσωτερικά και εξωτερικά. Μάθετε, λοιπόν, ότι το παράλληλο πρόγραμμα του Platforms Project 2026 αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων διατίθεται για το Platforms Project 2026 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Ο χώρος θα είναι γεμάτος performances, ομιλίες, παρουσιάσεις, ημερίδες, θα υπάρχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Kids Lab 2026, καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά, Open Studios, παράλληλες εκθέσεις, ξεναγήσεις.

Ποιοι συμμετέχουν

ACEY Europe - Arts & Culture Community (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αίγυπτος, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ρουμανία, ΗΑΕ), adARTes (Ελλάδα), Alter (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), Art Group Ana | Εικαστική Ομάδα ἀνά (Ελλάδα), Art in a box (Ελλάδα), art team Συν | ομάδα τέχνης Συν (Ελλάδα, Κύπρος), ArtCan (Ηνωμένο Βασίλειο), ArtCode (Ελλάδα), artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), ArtUnitas | Αρτ Ούνιτας (Ελλάδα), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Κολομβία, Ιαπωνία, Γαλλία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, ΗΑΕ, Κύπρος, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία), Broen Project (Σουηδία, Γερμανία), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Common Ground |Κοινός Τόπος (Ελλάδα), Correspondents (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), CUBE ART EDITIONS | ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ελλάδα), Daily Temporary and Wanderlust (Σουηδία, Γερμανία), Darling Pearls &; Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt (Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία), Dipola|Δίπολα (Ελλάδα), Distortion art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), Events Horizon | Ορίζοντας Γεγονότων (Ελλάδα), FARFALLA | ΦΑΡΦΑΛΑ (Ελλάδα), FokiaNou Art Space (Ελλάδα), fragment S (Σουηδία, Κορέα), Fundacja Ziemniaki I (Πολωνία), Galerie Theorema asbl (Βέλγιο), Gi-Nekyia | Γη-Νέκυια (Ελλάδα), H-M-S (Ηνωμένο Βασίλειο), Hellenic Jet Society (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), Istanbul Painters Club (Τουρκία), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠA, Γερμανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ | SHIFTING SAND (Ελλάδα), LES APACHES DE PATISSION (Γαλλία), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ | OSYAPE - METAVASI (Ελλάδα), Paper Project (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), [pool] (Βέλγιο), Postcards from home (Ελλάδα, Βραζιλία, Πορτογαλία), POW WOW (Ελλάδα), Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), SATELLITE ZONE (Αλβανία), Solas Art Center (ΗΠΑ), Splitart Projects (Αυστρία), Studio 44 (Σουηδία), The Affectif Kolektyf (Πολωνία), KΡΗΝΗ | Τhe KRINI Project (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), Tupajumi foundation (Ολλανδία), Urban Cosmos | Αστικό Σύμπαν (Ελλάδα), Visual March to Prespes | Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες (Ελλάδα), VISUAL VOICES (Ελλάδα, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο), WEDO (Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία), You’re Invited ArtGroup (Ολλανδία, Φιλανδία).

INFO

Platforms Project 2026

Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Λένορμαν 218, 104 43

Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας

Ωράριο:

Άνοιγμα έκθεσης:

Πέμπτη 17-20 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18.00 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 22.30

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 21.00

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