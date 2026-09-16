Το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 επιστρέφει δυναμικά στη Χαλκιδική από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές & Πρωταθλητές Ευρώπης δίνουν το «παρών» στο footgolf!

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά, ανανεώνοντας το ραντεβού του με τους φίλους του αθλήματος από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Porto Carras Grand Resort. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκονται το Porto Carras Golf και το Porto Carras Meliton Hotel, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις με μία ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Σε έναν μοναδικό προορισμό όπου η απαράμιλλη φυσική ομορφιά συναντά τη φιλοξενία, επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία στο μοναδικό γήπεδο γκολφ 18 οπών της Βόρειας Ελλάδας, με φόντο το Αιγαίο Πέλαγος και το όρος Ίταμος. Το πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο, με τις σημαντικά αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τα υψηλότερα αγωνιστικά πρότυπα που πλέον προσφέρει, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, το 2025 όπου το τουρνουά συγκέντρωσε συμμετοχές γκολφέρ από περισσότερες από 10 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχησή του και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας και της Χαλκιδικής ως ανερχόμενου προορισμού γκολφ, ευελπιστεί σε μία εξαιρετική διοργάνωση για το 2026. Το Porto Carras Grand Resort φιλοδοξεί να αποτελέσει το επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς γκολφ, προσφέροντας μία διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη φιλοξενία και τη μοναδική φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής.

Το φετινό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει αγωνιστικές ημέρες για επαγγελματίες και ερασιτέχνες (Pro-Am & Tour), επίσημες προπονήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, εμπειρίες γαστρονομίας και οινογνωσίας, καθώς και μοναδικές παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

Αστέρες του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου στο FootGolf

Για μία ακόμη χρονιά, το συναρπαστικό FootGolf επιστρέφει ως μία από τις πιο ξεχωριστές παράλληλες δράσεις του Porto Carras Pro-Am, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη δυναμική του ποδοσφαίρου με την ακρίβεια του γκολφ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά παγκόσμιους αστέρες και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές με τη Γαλλία Christian Karembeu και Éric Abidal, τον πρώην διεθνή με τη Νότια Αφρική Pierre Issa, τους πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας του 2004 Θοδωρή Ζαγοράκη, Άγγελο Μπασινά, Άγγελο Χαριστέα, Γιούρκα Σεϊταρίδη και Παντελή Καφέ και τον διεθνή Πορτογάλο πρωταθλητή Vieirinha, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο FootGolf event στο πλαίσιο του Porto Carras Pro-Am.

Η AEGEAN, η οποία στηρίζει για ακόμα μία χρονιά το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour, ως Official Air Carrier, συμβάλλει ουσιαστικά στη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης, χορηγώντας την αεροπορική μετακίνηση των επαγγελματιών παικτών του γκολφ, και διευκολύνοντας τη μετακίνηση αθλητών και επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας ειδικές τιμές. Η κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία διακρίθηκε πρόσφατα για 15η συνολικά και 14η συνεχόμενη χρονιά ως «Best Regional Airline in Europe» στα Skytrax World Airline Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από το επιβατικό κοινό.

Official Air Carrier: AEGEAN

Bronze: Domaine Porto Carras, LIDL, Real Greek Dairies

Partners: Napapijri, Urwantschky Jacobsen, adidas, Michael Matt private investor, O. Karaververis.

Supporters: Miele, TaylorMade

Οι εγγραφές για το Porto Carras Pro-Am 2026 έχουν ξεκινήσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Porto Carras και ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου 2026: https://www.portocarras.com/porto-carras-pro-am-2026

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στο Porto Carras Meliton και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής και προσφορές στα αεροπορικά με την AEGEAN.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών, διαμονών και αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να στείλετε το email σας στο: reservations(at)portocarras.com ή να καλέσετε στο: +30 2375 077000.

Το Porto Carras Pro-Am διοργανώνεται από το Porto Carras Golf και την PGA of Greece με την υποστήριξη του Confederation of Professional Golf και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, με την AEGEAN, Official Air Carrier.

Το Golf Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

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