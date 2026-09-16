Κ. Μαραβέγιας: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης!
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Ο Κωστής Μαραβέγιας σε μία και μοναδική συναυλία αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης!
Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης σας προσκαλεί σε ένα μελωδικό ταξίδι με οδηγό τον αγαπημένο καλλιτέχνη και φόντο μία από τις ωραιότερες πλατείες της Αττικής, όπου μπορείς να έρθεις κι εσύ εύκολα με το μετρό!
Την Παρασκευή 18/09 η πλατεία θα μετατραπεί σε μια μεγάλη, ανοικτή κινηματογραφική αίθουσα…
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