Οι 10 ανερχόμενοι ταξιδιωτικοί προορισμοί του 2027 - Ανάμεσά τους κι ένα ήσυχο ελληνικό νησί

Από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ελλάδα, αυτά είναι 10 από τα καλύτερα μέρη για διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό το 2027.

Με τους δημοφιλείς προορισμούς να βουλιάζουν από τον υπερτουρισμό, οι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε πιο άγνωστα στο ευρύ κοινό μέρη ώστε να απολαύσουν με ηρεμία τις διακοπές τους. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η ετήσια λίστα «Not Hot» της ταξιδιωτικής εταιρείας Intrepid Travel, η οποία παρουσιάζει 10 προορισμούς μακριά από τον συνωστισμό που αξίζει να επισκεφτούμε το 2027.

Εξετάζοντας μέρη σε όλο τον κόσμο, η Intrepid Travel δημιούργησε μια λίστα με 10 λιγότερο γνωστούς προορισμούς που είναι έτοιμοι να υποδεχθούν - και αξίζουν - περισσότερους επισκέπτες, και όπου ο τουρισμός μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες. Στην πέμπτη θέση της λίστας βρέθηκε ένα ελληνικό νησί που φημίζεται για την ομορφιά του και την ηρεμία του.

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