5 υπέροχα πράγματα που θυμόμαστε από τον Τάκη Σπυριδάκη

Μια σειρά με ροκ μπάντα, μια ταινία για το τέλος του κόσμου, η Λούφα και Παραλλαγή και όχι μόνο!

Λάτρης του κινηματογράφου και του θεάτρου, ακολούθησε το δημιουργικό του όραμα χωρίς να κάνει εκπτώσεις, έπαιξε, έγραψε σενάρια και σκηνοθέτησε και μας άφησε πίσω του μια αγκαλιά από διαμαντάκια της σύγχρονης μυθοπλασίας και όχι μόνο.

Ο Τάκης Σπυριδάκης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου του 2019, σε ηλικία μόλις 61 ετών. Η ζωή του και η καλλιτεχνική του κληρονομιά ήταν ο ορισμός του rock n' roll. Θυμόμαστε πέντε πράγματα που αγαπήσαμε από τον Τάκη Σπυριδάκη.

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