Ασθενής από τη Κύπρο νοσηλεύτηκε έπειτα από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου

Σημαντική αποκάλυψη φέρνει το ΕΡΤnews στη δημοσιότητα καθώς ασθενής από τη Κύπρο είχε νοσηλευτεί έπειτα από πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο νεφρολόγος, Χρήστος Ιατρού εξηγεί αναλυτικά στο ΕΡΤnews τι είναι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, πότε χρησιμοποιείται, ενώ επισημαίνει πως η χρήση της αναφορικά με την αντιγήρανση και τη μακροζωία δεν έχει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση.

Η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον κ. Ιατρού, είναι μια παλιά μέθοδος, που ξεκίνησε από το 1913 και έγινε ευρέως γνωστή από τη δεκαετία του 1970. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον διαχωρισμό του αίματος των αιμοδοτών, ώστε το πλάσμα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια να μπορούν να μεταγγιστούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους.

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