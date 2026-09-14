Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες
Το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για αυξημένες βροχοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν χθες στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37 βαθμούς, το φθινόπωρο φαίνεται πως εγκαθίσταται σταδιακά στη χώρα.
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό, που προέρχεται από την Αφρική, θα κινηθεί προς την Ελλάδα, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα νότια τμήματα. Το προσεχές διήμερο με τριήμερο αναμένονται εκτεταμένες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα επίπεδα που είναι πιο χαρακτηριστικά για την εποχή.
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