Ο Τζιμ Κέρτις νιώθει «πραγματική χαρά» και «αληθινή αίσθηση συντροφικότητας» στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις μετρούν πάνω από έναν χρόνο κοινής πορείας ως ζευγάρι.

Η Τζένιφερ Άνιστον διανύει μία από τις πιο γαλήνιες περιόδους στην προσωπική ζωή της, αφού έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής διαδρομής και πορεύονται διακριτικά, προστατεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτική ζωή τους από τη δημοσιότητα. Μπορεί στην αρχή να κρατούσαν τη σχέση τους επτασφράγιστο μυστικό, όμως πλέον μιλούν ανοιχτά για όσα όμορφα τους συνδέουν.

Ο Τζιμ Κέρτις, σε πρόσφατη συνέντευξή του στους TIMES, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο υπνοθεραπευτής, life coach και συγγραφέας βιβλίων εξέφρασε τα συναισθήματά του για τη συνοδοιπόρο του, αποκαλύπτοντας μία από τις ασχολίες που λατρεύουν να κάνουν και οι δύο στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο λόγος για τον διαλογισμό - μια δραστηριότητα που τους φέρνει πιο κοντά στον εσωτερικό κόσμο τους.

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