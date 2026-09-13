«Νοσηρή ανθρωποφαγία»: Η απάντηση της Καίτης Γαρμπή στις αντιδράσεις μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου
Με μια αιχμηρή και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα social media, η Καίτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια απέναντι στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η τραγουδίστρια, η οποία ανέβηκε στη σκηνή της Νέας Παραλίας στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια καριέρας του συναδέλφου της, βρέθηκε στο στόχαστρο επικριτικών σχολίων εξαιτίας της φράσης της ότι ο Ρέμος είναι «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας» , μια αποστροφή που από μερίδα του κοινού εκλήφθηκε αδικαιολόγητα ως έλλειψη σεβασμού ή ακόμα και «προδοσία» στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.
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