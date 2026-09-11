Η περιγραφή της Μαρίας Κορινθίου για την 11η Σεπτεμβρίου: «Πανδαιμόνιο - 3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια»

Η Μαρία Κορινθίου περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε στην Αμερική την 11η Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους, η Μαρία Κορινθίου θυμήθηκε το πανδαιμόνιο που έζησε από κοντά στις ΗΠΑ, την πρώτη κιόλας ημέρα που πήγε στο πανεπιστήμιο.

Δημοσιεύοντας στο Instagram τη φοιτητική της ταυτότητα, η ηθοποιός περιέγραψε τον πανικό και την αγωνία εκείνης της ημέρας. Όπως σημείωσε, τα συναισθήματά της είναι ανάμεικτα, καθώς οι δυσάρεστες αυτές μνήμες ξυπνούν τη στιγμή που η κόρη της ξεκινά τώρα τις δικές της σπουδές.

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