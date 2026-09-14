Είσαι βραδινός τύπος; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου

Τι έδειξε νέα μελέτη για τους ανθρώπους που προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά και πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά τους.

Δεν είναι μυστικό ότι κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια και έχουν τις καλύτερες ιδέες τους από νωρίς το πρωί, ενώ άλλοι λειτουργούν καλύτερα όσο περνά η μέρα και προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτή η τάση να ξυπνά κανείς νωρίς ή να κοιμάται αργά είναι γνωστή στους επιστήμονες ως χρονότυπος.

Με την πρώτη ματιά, η προτίμηση για πρωινό ή βραδινό ωράριο μπορεί να φαίνεται απλώς θέμα προσωπικής συνήθειας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι ο χρονότυπος μπορεί να συνδέεται ευρύτερα με την υγεία και την ευεξία, με τους ανθρώπους που προτιμούν τις βραδινές ώρες να εμφανίζουν συχνότερα άγχος και κατάθλιψη, μεταξύ άλλων προβλημάτων.

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