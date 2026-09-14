«Ένας Δρόμος για Όλους»: Μια ιστορική διαδρομή από τον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ

Ο Σύλλογος ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ, μαζί με τους αθλητές του, στις 10 Οκτωβρίου 2026 και 9:00 πμ θα ξεκινήσει από το ΟΑΚΑ ένα ξεχωριστό ταξίδι στον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Με αφετηρία το άγαλμα του Σπύρου Λούη και τελικό προορισμό το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, οι αθλητές μας θα διανύσουν μια ιστορική διαδρομή 155 μιλίων – 250 χιλιομέτρων. Ένα ταξίδι που θα καταγραφεί και θα πάρει τη μορφή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ένας Δρόμος για Όλους».

Την ιστορική αυτή απόσταση έχουν κατακτήσει δρομείς μέσα από το Σπάρταθλον και ποδηλάτες μέσα από τη Σπαρτακιάδα. Τώρα, για πρώτη φορά, τη διαδρομή Αθήνα–Σπάρτη έρχονται να διανύσουν αθλητές με αναπηρία, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για έναν κοινό στόχο.

Για εμάς, όμως, τα 155 μίλια δεν είναι μόνο μια αθλητική διαδρομή. Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την κοινωνία. Ο «Ένας Δρόμος για Όλους» είναι ένας δρόμος που μας ενώνει όλους, «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ».

Σας καλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι και κομμάτι αυτής της προσπάθειας των αθλητών μας. Να διανύσουμε μαζί έναν δρόμο που αξίζει να ανοίξουμε για όλους.

Ένας Δρόμος για Όλους.

Γιατί οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν. Μας ενώνει ο κοινός δρόμος.