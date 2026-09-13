Καλώς ήρθατε στο παρελθόν: Γιατί θέλουμε να βλέπουμε σειρές και ταινίες που έχουμε ξαναδεί

Remakes, spin-off επεισόδια, μόδες του 2000, υλικά του παρελθόντος συνθέτουν την πολιτισμική βιομηχανία του σήμερα. Γιατί η ποπ κουλτούρα ξέχασε να φαντάζεται το μέλλον.

Ενώ διανύουμε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, διαρκώς βλέπουμε το παρελθόν να επιστρέφει και να εμφανίζεται μπροστά μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Επανεκδόσεις και remake παλιών ταινιών, μουσική, τάσεις και μόδες, φίλτρα σέπια και ασπρόμαυρα στα social media, έρχονται με το πιο γρήγορο βήμα που δεν είχαμε φανταστεί και κατακτούν το «εδώ» και το «τώρα». Επιπλέον, όλοι πιθανά έχουμε φίλους και φίλες οι οποίοι βλέπουν ξανά και ξανά ταινίες και σειρές γνωρίζοντας το τέλος, την αρχή και τους χαρακτήρες καλύτερα από την παλάμη τους.

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