Ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα χτύπησε αιφνιδιαστικά τη Γη

Η ανατομία μιας ηλιακής έκλαμψης και οι κίνδυνοι μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας.

Ένα ιδιαίτερα ταραχώδες ξύπνημα. Στις 6:30 το πρωί, ώρα Ιταλίας, ένα απρόσμενο διαπλανητικό ωστικό κύμα έφτασε στη Γη. Ο αστροφυσικός Τόνι Φίλιπς ανέφερε ότι η αόρατη αυτή ανωμαλία καταγράφηκε αρχικά στις 4:28 τα ξημερώματα από το διαστημικό σκάφος Solar-1 της NOAA.

Κανείς δεν περίμενε το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο πιθανότατα προκλήθηκε από μια έκρηξη που πέρασε εντελώς απαρατήρητη από τα συμβατικά όργανα παρακολούθησης του Ηλιακού Συστήματος. Η πρόσκρουση αναμένεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1. Αυτή η ξαφνική ενεργειακή έξαρση αποτελεί μια απτή υπενθύμιση του πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο Ήλιος.

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