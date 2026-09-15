Κόβουν τα καλώδια στα φανάρια γιατί πιστεύουν ότι κρύβουν όπλα: Η παράξενη θεωρία που εξαπλώνεται στην Αγγλία

Η παράξενη θεωρία πίσω από τους βανδαλισμούς των «Blade Runners», που θεωρούν τους αισθητήρες των φαναριών απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

Δύο άνθρωποι στην Αγγλία ανέβηκαν σε στύλο φωτεινού σηματοδότη και άρχισαν να κόβουν καλώδια. Δεν προσπαθούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην κυκλοφορία ούτε να κλέψουν εξοπλισμό. Ήταν πεπεισμένοι ότι είχαν εντοπίσει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: ένα «ηλεκτρονικό όπλο» κρυμμένο μέσα στο σύστημα των φαναριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ιλφρακόμπ της κομητείας Ντέβον και συνδέεται με μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Blade Runners» και τα τελευταία χρόνια έχει βάλει στο στόχαστρο κάμερες και αισθητήρες στους δρόμους της Βρετανίας. Τα μέλη της υποστηρίζουν ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται απλώς για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά αποτελεί μέρος μιας μυστικής τεχνολογίας που μπορεί να βλάψει ανθρώπους.

Το «όπλο» στο φανάρι

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η συγκεκριμένη ομάδα, οι αισθητήρες στα φανάρια αποτελούν «ηλεκτρονικά όπλα επίθεσης», τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία που προέρχεται από στρατιωτικές εφαρμογές. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ακόμη ότι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, από άγχος και καρδιακές προσβολές μέχρι καρκίνο του εγκεφάλου και αιφνίδιο θάνατο. Δεν υπάρχει, ωστόσο, επιστημονική τεκμηρίωση για αυτούς τους ισχυρισμούς.

Οι συσκευές που βρίσκονται πάνω ή κοντά στους φωτεινούς σηματοδότες έχουν πολύ πιο... ρηχό ρόλο. Χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν οχήματα και πεζούς και να δίνουν στο σύστημα πληροφορίες ώστε να ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για αισθητήρες μικροκυμάτων ή ραντάρ, οι οποίοι εντοπίζουν την παρουσία και την κίνηση ενός οχήματος και επιτρέπουν στο σύστημα να προσαρμόζει τη λειτουργία των σηματοδοτών.

Αυτό ακριβώς το πραγματικό τεχνολογικό υπόβαθρο φαίνεται πως τροφοδοτεί τη θεωρία. Επειδή οι συσκευές χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να «βλέπουν» τι συμβαίνει στον δρόμο, οι υποστηρικτές της θεωρίας τις παρουσιάζουν ως κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Οι καταστροφές συνεχίζονται

Τον Μάιο, οι ίδιοι άνθρωποι ανέλαβαν την ευθύνη για την καταστροφή 10 αισθητήρων σε δύο σημεία με φωτεινούς σηματοδότες στο Σλίφορντ. Η επισκευή του εξοπλισμού κόστισε περίπου 8.000 λίρες, δηλαδή περισσότερα από 9.000 ευρώ.

Οι τοπικές αρχές εξήγησαν τότε ότι οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση οχημάτων που πλησιάζουν στις διασταυρώσεις και για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών. Οι υπεύθυνοι των συγκοινωνιών απέρριψαν τους ισχυρισμούς των δραστών ως αβάσιμους, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός αποτελεί ένα συνηθισμένο κομμάτι της σύγχρονης διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Στο Ιλφρακόμπ, δύο άτομα καταγράφηκαν σε βίντεο να ανεβαίνουν σε φωτεινό σηματοδότη και να επεμβαίνουν στην καλωδίωση των αισθητήρων. Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται τις βρετανικές αρχές, ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν για πρόκληση ζημιών και για ενέργειες που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους χρήστες του δρόμου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι, ενώ οι «Blade Runners» υποστηρίζουν πως προσπαθούν να προστατεύσουν τους πολίτες από μια υποτιθέμενη απειλή, η καταστροφή των αισθητήρων μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν ένα σύστημα ανίχνευσης δεν λειτουργεί, οι φωτεινοί σηματοδότες χάνουν ένα μέρος των πληροφοριών που χρειάζονται για να διαχειριστούν με ασφάλεια την κυκλοφορία.

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