Ο Γιάννος Κρανιδιώτης και η αδιανόητη τραγωδία με το πρωθυπουργικό Falcon

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, ο τότε ΥΠΕΞ Γιάννος Κρανιδιώτης και ακόμα έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μία πτήση ρουτίνας με το πρωθυπουργικό Falcon.

Tο ημερολόγιο έδειχνε 14 Σεπτεμβρίου 1999. Η Ελλάδα ήταν ακόμα «παγωμένη» από το φονικό σεισμό της Αθήνας ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσπαθούσαν να βρουν ξανά τα «πατήματά» τους και μάθαιναν να ζουν με τους πολλούς μετασεισμούς. Είχε μεσολαβήσει, άλλωστε, μόλις μια εβδομάδα.

Και τότε ήρθε και «έπεσε σαν βόμβα» μία ακόμα τραγική είδηση. Ένα ταξίδι ρουτίνας με το πρωθυπουργικό Falcon, από τα πολλά που κάνουν οι πολιτικοί και ιδιαίτερα οι υπουργοί κάθε χρόνο, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε μία αδιανόητη τραγωδία που δεν είχε προηγούμενο και ευτυχώς δεν είχε και επόμενο.

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