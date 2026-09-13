Πολυτελές εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις απαγορεύει τα κινητά και προσφέρει μενού 650 ευρώ ανά άτομο!

Εστιατόριο στις ιταλικές Άλπεις προσφέρει γαστρονομική εμπειρία 650 ευρώ με απαράβατο κανόνα το κλείδωμα των κινητών τηλεφώνων στην είσοδο.

Στην καρδιά του Νοτίου Τιρόλου και των Ιταλικών Άλπεων, το εστιατόριο του πεντάστερου ξενοδοχείου Forestis επαναπροσδιορίζει την έννοια της γαστρονομικής απόλαυσης, απαλλάσσοντας τους συνδαιτυμόνες από την παρουσία των smartphone.

Με αντίτιμο που ανέρχεται στα 650 ευρώ ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου του φαγητού και των ποτών, οι μόλις 18 επισκέπτες που φιλοξενούνται στον χώρο καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους πριν καθίσουν στο τραπέζι.

Στόχος αυτής της τακτικής είναι η εστίαση στην ουσία της γεύσης και στην ανθρώπινη επικοινωνία, μακριά από την πίεση για την καταγραφή φωτογραφιών και την ανάρτηση ιστοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία εμπειρία αλλιώτικη από τις άλλες

Η διαδρομή προς τη σάλα προδιαθέτει για μια εμπειρία απομόνωσης, καθώς οι πελάτες διασχίζουν ένα ημισκότεινο μονοπάτι με δάδες. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στηρίζεται στο ξύλο και την πέτρα, παραπέμποντας σε φυσική σπηλιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «forest cuisine», μια γαστρονομική προσέγγιση που βασίζεται στις τοπικές πρώτες ύλες και την άγρια συγκομιδή, όπως το ζαρκάδι, ο λαγός και τα μούρα του δάσους.

Η παρασκευή των εδεσμάτων εκτελείται εντυπωσιακά μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων, γύρω από μια κεντρική εστία φωτιάς, ενισχύοντας την αίσθηση της συλλογικής εμπειρίας.

Η διεθνής τάση που κερδίζει έδαφος

Η επιλογή της απόλυτης ψηφιακής αποτοξίνωσης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς ανάλογες πρακτικές περιορισμού της χρήσης τεχνολογίας υιοθετούνται σταδιακά σε διάφορους χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης στη Βρετανία για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Αν και η πλήρης απαγόρευση των συσκευών παραμένει μια επιλογή για λίγους, η ανάγκη για πραγματική αποσύνδεση φαίνεται να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα αγαθά στον χώρο της σύγχρονης φιλοξενίας.

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