«Αν δεν θέλεις φωτιές, βάλε τσιμέντο»: Δασολόγος στο Reader για τον μύθο του «κακού πεύκου» και την αναδάσωση

Πρέπει να ξεχάσουμε τα «εμπρηστικά» πεύκα και να κάνουμε αναδάσωση με «βραδυφλεγείς» βελανιδιές; Καθηγητής δασολογίας εξανεμίζει στο Reader έναν πεισματάρικο μύθο.

Έχουμε βγει σχεδόν από τη φετινή αντιπυρική περίοδο, και ο απολογισμός για το 2026 ήταν πάλι καταθλιπτικός. Στερεά, Κρήτη και Πελοπόννησος χτυπήθηκαν ιδιαίτερα βαριά, με τον πιο δυσχώνευτο αριθμό να μην είναι αυτός των χαμένων στρεμμάτων, αλλά των 11 ανθρώπων που χάθηκαν στις μεγάλες φωτιές.

Θρηνούμε δικαιολογημένα και τα δύο. Ειδικά για όσους είδαν τις φλόγες να περνούν δίπλα από τις περιουσίες τους, έχουν τώρα μείνει με τη γλυκόπικρη πραγματικότητα να κρατούν τα σπίτια τους, αλλά μέσα σε ένα καρβουνιασμένο, κακόμοιρο τοπίο.

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