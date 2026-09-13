Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Δύο σημαντικά ορόσημα έρχονται για τους ιδιοκτήτες τις επόμενες ημέρες από το Κτηματολόγιο.

Το πρώτο, που ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αφορά στη ριζική αλλαγή της διαδικασίας όσων διεκδικούν κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Το δεύτερο, που θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, αφορά στο άνοιγμα της νέας ψηφιακής διαδικασίας για τη διόρθωση ορίων, εμβαδών και γεωμετρικών στοιχείων μέσω του «metavoles».

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