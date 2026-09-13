Το μυστικό της ευτυχίας κρύβεται σε μία άσκηση 2 λεπτών, σύμφωνα με ειδικό του Χάρβαρντ

Είναι αυτό το ένα πράγμα που παραλείπεις εξαιτίας της δύσκολης καθημερινότητας.

Μία μελέτη του Χάρβαρντ εξηγεί πως το Νο. 1 κοινό χαρακτηριστικό των πιο ευτυχισμένων και μακροβιότερων ανθρώπων, είναι η διατήρηση των προσωπικών τους σχέσεων και η φροντίδα τους. «Επενδύστε στις σχέσεις, επενδύστε στις συνδέσεις και επενδύστε σε ό,τι βρίσκετε ουσιαστικό», είχε δηλώσει ο Δρ. Ρόμπερτ Γουόλντινγκερ, διευθυντής του Harvard Study of Adult Development, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο φεστιβάλ ευεξίας των New York Times.

«Αν το κάνετε αυτό πιο συχνά, είναι πιο πιθανό να είστε ευτυχισμένοι περισσότερες στιγμές της ζωής σας. Όχι πάντα. Αλλά η ευτυχία θα σας βρίσκει πιο συχνά».

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