5 φράσεις που λένε όσοι υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και υποτιμούν τους άλλους

Αυτές οι φράσεις «καθρεφτίζουν» ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους και έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης.

Ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα λάθη και τα όριά τους, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την τάση να υποτιμούν τις ικανότητες, τις γνώσεις ή ακόμη και τα συναισθήματα των άλλων. Στην ψυχολογία, η υπερβολικά θετική εικόνα του εαυτού, η αίσθηση ανωτερότητας, η ανάγκη για θαυμασμό και η μειωμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων έχουν συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος που χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω φράσεις είναι αυτομάτως ναρκισσιστής. Μια φράση από μόνη της δεν αποτελεί ψυχολογικό κριτήριο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το σταθερό μοτίβο συμπεριφοράς: πώς αντιδρά κάποιος στην κριτική, αν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, αν σέβεται τους άλλους και αν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους.

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