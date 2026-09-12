Βίντεο - ντοκουμέντο: Οι κινήσεις του γιατρού στο Κολωνάκι την που ο Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του γιατρού στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του φέρνει στο φως το MEGA.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του γιατρού στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του φέρνει στο φως το MEGA.

Ο γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι και στη συνέχεια καταγράφεται να φεύγει και να πηγαίνει προς το ιατρείο του μιλώντας στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν οι κάμερες, η ώρα ήταν 14:43

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