«Διάλεξε το Επιπτώσεις»: O Stavento αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι του Μαζωνάκη

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για την τελευταία μουσική συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε την ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν όταν ο τραγουδιστής επέλεξε το τραγούδι «Επιπτώσεις».

Οι «Επιπτώσεις», σε δημιουργία του ιδρυτή των Stavento, ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

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