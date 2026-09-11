Το πιο επικό insta story το έκανε η Τζένιφερ Λόρενς, με το που ξεκίνησε ο λογαριασμός της στο Instagram
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Η Τζένιφερ Λόρενς αποφάσισε να μπει στο Instagram και έθεσε ήδη τους δικούς της κανόνες.
Μπορεί η Τζένιφερ Λόρενς να άργησε αρκετά να κάνει το μεγάλο βήμα, αλλά πλέον είναι και επίσημα στο Instagram. Και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η πρώτη της εμφάνιση στην πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη ανάρτηση.
Η ηθοποιός δημιούργησε λογαριασμό με το όνομα @jlaw και στις 10 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε το πρώτο της βίντεο με τους followers της. Χωρίς ιδιαίτερο styling και χωρίς μακιγιάζ, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε απευθείας στην κάμερα και ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή τους όρους της.
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