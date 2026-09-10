«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

Ράγισαν καρδιές στον Άγιο Νικόλαο Πύργου – Η Ηλεία αποχαιρέτησε τον «αετό» της

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/9) στον Πύργο Ηλείας, στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη πτώση του Phantom στην Τανάγρα.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να πουν το τελευταίο αντίο στον έμπειρο χειριστή της Πολεμικής Αεροπορίας.

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