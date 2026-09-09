Η ανακοίνωση της Panik Records για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Για την απώλεια του 54χρονου δημοφιλή τραγουδιστή, εξέδωσε ανακοίνωση η «Panik Records».

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία όχι μονάχα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά και σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Για την απώλεια του 54χρονου δημοφιλή τραγουδιστή, εξέδωσε ανακοίνωση η «Panik Records».

Η ανακοίνωση της Panik

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας.»

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