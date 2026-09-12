«Ήρθε η στιγμή σου»: Η δημόσια «ασπίδα» της Υβόννης στον Ρέμο μετά τον σάλο στη Θεσσαλονίκη

Η Υβόννη Μπόσνιακ στηρίζει δημόσια τον Αντώνη Ρέμο πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, μετά τις αντιδράσεις για τη σκηνή.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει τη συναυλία για τα 30 χρόνια της μουσικής διαδρομής του Αντώνη Ρέμου. Ωστόσο, τη μεγάλη αυτή γιορτή συνόδευσε ένας πρωτοφανής «θόρυβος» και έντονες αντιδράσεις, με αφορμή το στήσιμο της εξέδρας ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, επέλεξε να σταθεί δημόσια στο πλευρό του με έναν σπάνιο, βαθιά συγκινητικό τρόπο. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του σόου, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram, υψώνοντας ουσιαστικά «ασπίδα» στον αγαπημένο της:

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr